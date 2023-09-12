На торгах за 2,2 млн евро продан бывший тюремный комплекс в Клайпеде

Как указано в пресс-релизе, строительство комплекса площадью почти 7 тыс. кв. м на улице Юрос 1 в Клайпеде было начато еще в 19 веке. Здесь действовали суды и тюрьма, после восстановления независимости Литвы располагалась полиция портового города.

"Чтобы сохранить целостность этого уникального архитектурного комплекса, мы решили продать его целиком, не разбивая на части. Часть комплекса, охраняемую культурным наследием, можно изменить минимально, а вот находящийся рядом и продаваемый вместе с ним участок можно активно застраивать", — пояснила директор отдела продаж Turto bankas Гуода Гураускайте.

По словам Г. Гураускайте, бывшая тюрьма расположена в стратегически привлекательном и перспективном месте города, недалеко от реки Дане, на территории новостроящегося города Мемелис.