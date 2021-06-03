На своей странице в "Содре" женщина заметила отсутствие части стажа – важно проверить, чтобы не пострадала пенсия

Первой в редакцию Delfi обратилась Дангуоле (фамилия редакции известна), у которой пропал стаж с 1996 по 1997 г. Она обратилась в "Содру", но ей ответили, что стаж ей не полагается, поскольку она не платила взносы в "Содру". Однако женщина указала, что в отпуск по уходу за ребенком она ушла с работы, а стаж с 1996 года уже гарантировало государство.
Когда историей женщины стали интересоваться журналисты Delfi, стаж появился, но никаких комментариев не дала, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Женщине позвонили и сказали, что работодатель не предъявил необходимые данные, сейчас стаж восстановлен.
После этого обратилась еще одна женщина, Аделе, она работала учителем, и в 1996-1997 гг. была в отпуске по уходу за ребенком, у нее пропали 1,8 г. стажа. Реакция "Содры" была такой же - взносов не было, значит, стаж не полагается. Однако после проверки "Содра" сообщила, что компания не предъявила данные.
У "Содры" нет данных о том, сколько может быть таких женщин, у которых "потерялся" стаж. В каждом случае надо обращаться в отделение индивидуально.
По литовским законам государство стало страховать женщин в отпуске по уходу за ребенком с 1 января 1996 года.
Дангуоле считает, что таких женщин может быть очень много.
"Содра" собирает данные о месте работы жителей, сроках работы и зарплатах с 1994 года. Данные собирают на основе информации, предоставленной работодателями.
Если человек не согласен с данными о стаже, он должен письменно обратиться в территориальное отделение "Содры", тогда специалисты рассматривают каждый случай в индивидуальном порядке.
Свой стаж можно проверить на своей странице на сайте sodra.lt.
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