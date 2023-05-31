На стоянке около столичного рынка Тимо установлены новые правила

"На стоянку для машин напротив рынка Тимо, на ул. Майронё, до сих пор жители заезжали, как хотели, нередко маневры водителей ставили под угрозу пешеходов. По этой причине бортики вдоль дороги были подняты, выделен въезд на стоянку. Благодаря этому всем участникам движения будет безопаснее", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Жители жаловались на то, что эта стоянка до сих пор не заасфальтирована. Грубинскас пояснил, что в ближайшее время эти работы не планируются.
"Эту стоянку приведут в порядок, когда проведут реконструкцию улицы Майронё", – заметил он.
Сейчас по тротуару на стоянку не проедешь. Въезд на тротуар отделен клумбами. Поврежденный тротуар муниципалитет привел в порядок.
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