2024.04.28 13:12

На столичной ул. В.Шопено будет ограничено движение

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus stoties rajonas (Irmanto Gelūno nuotr.)
Vilniaus stoties rajonas (Irmanto Gelūno nuotr.)
ФОТО: DELFI

С 00.00 ч. 29 апреля до 7 июня в Вильнюсе, на участке ул. В.Шопено от ул. Шв. Стяпоно до ул. Соду, будет ограничено движение. Причина ограничений - реконструкция теплосетей.

По этому участку смогут ездить только автобусы и троллейбусы, а также обслуживающий транспорт. Движение пешеходов и велосипедистов ограничено не будет.

Из-за ограничений заторы возможны и на соседних улицах, особенно в первые дни действия ограничений. Призываем водителей планировать поездки с запасом времени и выбирать альтернативные маршруты. Возможны опоздания транспорта: автобусов 1G, 2G, 1, 3, 4, 13, 23, 41, 42, 53, 54, 78 и 89 маршрутов и троллейбусов 1, 2, 7, 15, 16 и 20 маршрутов.

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