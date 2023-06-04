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На столичном рынке в Каролинишкес закрыта нелегальная "аптека", в которой продавали препараты из России и Беларуси. Мужчине, который торговал этими препаратами, грозит штраф в размере 140-300 евро и конфискация товара, пишет madeinvilnius.lt.
Vaistinė
Vaistinė
© Organizacijos nuotr.

Полиция Вильнюсского 5-го комиссариата полиции получила информацию о том, что в столице, на ул. Л.Асанавичютес, на Каролинишкском рынке, продают российские и белорусские лекарства. 1 июня полиция, проверяя эту информацию, заметила мужчину, торговавшего разными препаратами без необходимой лицензии. Лекарства продавал гражданин Беларуси. У него нашли и изъяли препараты более 120 наименований, всего 472 шт.

Начато расследование по факту административного правонарушения. Подозреваемому грозит штраф в размере 140-300 евро и конфискация препаратов.

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