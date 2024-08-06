На столичном рынке Тимо пройдет фестиваль бургеров

Организатор фестиваля Каролис Бакутис сказал, что предлагает исполнить массовую серенаду бургеру.

„Серенада - песня-приглашение на свидание. В Литве фаза влюбленности уже завершилась, она переросла в крепкую любовь к бургеру“, – сказал глава Jump! Бакутис.

На фестивале будут представлены бургеры 80-ти разновидностей: с говядиной, свининой, портобелло, осьминогом, тофу, темпе.

По традиции на фестиваль приходит около 7000 посетителей, поэтому организаторы призывают их устраивать пикники в находящемся поблизости Парке прудов.

Фестиваль Vilnius Burger Fest состоится 7 августа на рынке Тимо (ул. Майронё/Аукштайчу), с 11:00 до 23:45 ч.

Участники фестиваля: