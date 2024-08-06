2024.08.06 12:47

На столичном рынке Тимо пройдет фестиваль бургеров

 
ru.DELFI.lt
Vištienos mėsainis su čederio sūriu
Vištienos mėsainis su čederio sūriu
ФОТО: Bendrovės archyvas

В среду, 7 августа, на столичном рынке Тимо состоится ежегодный Фестиваль бургеров. Больше 20 энтузиастов – ресторанов, кафе на колесах, предлагают принять участие в фестивале, пишет портал madeinvilnius.lt.

Организатор фестиваля Каролис Бакутис сказал, что предлагает исполнить массовую серенаду бургеру.

„Серенада - песня-приглашение на свидание. В Литве фаза влюбленности уже завершилась, она переросла в крепкую любовь к бургеру“, – сказал глава Jump! Бакутис.

На фестивале будут представлены бургеры 80-ти разновидностей: с говядиной, свининой, портобелло, осьминогом, тофу, темпе.

По традиции на фестиваль приходит около 7000 посетителей, поэтому организаторы призывают их устраивать пикники в находящемся поблизости Парке прудов.

Фестиваль Vilnius Burger Fest состоится 7 августа на рынке Тимо (ул. Майронё/Аукштайчу), с 11:00 до 23:45 ч.

Участники фестиваля:

  • Barbeque Burgers

  • Burger Kiosk

  • Celeste Room

  • Chill&grill.LT

  • Churos

  • Dešrainis24

  • Hofman

  • Homiez_streetfood

  • Mother Trucker

  • Meat Lovers Vilnius

  • Pilni Žandai

  • Ramo dūmas

  • REBEL NINJA

  • Burger street

Во время мероприятия и подготовки к нему с 19 ч. 6 августа по 6 ч. 8 августа будет запрещено движение транспорта на ул. Кудру.

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