На столичном проспекте Саванорю из-за ливня остановилось движение троллейбусов

Вильнюсцы поделились фотографиями, на которых видно, как после дождя столичный проспект Саванорю стал "озером". На проспекте остановлено движение троллейбусов.

Другой транспорт едет очень медленно, уровень воды достает до бамперов, из-за медленного движения формируются заторы.

Представители муниципальной компании JUDU информировали, что движение троллейбусов и автобусов 24 маршрута остановлено из-за затопленной проезжей части.