На столичном Антакальнисском кладбище ведутся работы по демонтажу остатков мемориала советским воинам

"Демонтаж гранитных блоков планируется начать во второй половине дня, их перевезут на площадку временного хранения", – говорится в комментарии муниципалитета.
Сообщается, что позже все элементы композиции будут переданы в Грутский парк. Памятник по-прежнему будет находится в собственности у столичного муниципалитета.
Как сообщалось ранее, стоимость работ по демонтажу мемориала составляет 71 000 евро, работы проводит компания-победитель тендера LB Construction.
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