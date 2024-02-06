На столичном Антакальнисском кладбище ведутся работы по демонтажу остатков мемориала советским воинам

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
На столичном Антакальнисском кладбище во вторник начались работы по демонтажу остатков мемориала советским воинам. Как сообщает Вильнюсский муниципалитет, уже начался демонтаж бетонного постамента памятника, проводится очистка забетонированных швов между гранитными блоками.

"Демонтаж гранитных блоков планируется начать во второй половине дня, их перевезут на площадку временного хранения", – говорится в комментарии муниципалитета.

Сообщается, что позже все элементы композиции будут переданы в Грутский парк. Памятник по-прежнему будет находится в собственности у столичного муниципалитета.

Как сообщалось ранее, стоимость работ по демонтажу мемориала составляет 71 000 евро, работы проводит компания-победитель тендера LB Construction.

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