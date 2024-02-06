На столичном Антакальнисском кладбище ведутся работы по демонтажу остатков мемориала советским воинам

"Демонтаж гранитных блоков планируется начать во второй половине дня, их перевезут на площадку временного хранения", – говорится в комментарии муниципалитета.

Сообщается, что позже все элементы композиции будут переданы в Грутский парк. Памятник по-прежнему будет находится в собственности у столичного муниципалитета.