На столичной улице Лукишкю снесут здание научного института

Готовятся к сносу бывшего здания научного института площадью 9000 кв. м, на ул. Лукишкю, 9 и еще три постройки на территории этого квартала: гараж, хозпостройку и производственный отдел. Сейчас готовят документы на покупку соответствующих услуг, снос зданий планируют начать в 2025 г.

"Эти здания неэффективные, они неправильно использовались, изношены, их реконструкция была бы экономически необоснованной, поэтому их снесут. Вместо них временно оборудуют стоянку для машин", – сказала глава программы по проекту конверсии квартала А.Гоштауто Рената Хлебородовене.

В здании на ул. Лукишкю, 9, ранее хранились всевозможные эталоны единиц величины, например, квантовые часы, термометры и др., работали научные учреждения.