На столичной улице Лукишкю снесут здание научного института

Готовятся к сносу бывшего здания научного института площадью 9000 кв. м, на ул. Лукишкю, 9 и еще три постройки на территории этого квартала: гараж, хозпостройку и производственный отдел. Сейчас готовят документы на покупку соответствующих услуг, снос зданий планируют начать в 2025 г.
"Эти здания неэффективные, они неправильно использовались, изношены, их реконструкция была бы экономически необоснованной, поэтому их снесут. Вместо них временно оборудуют стоянку для машин", – сказала глава программы по проекту конверсии квартала А.Гоштауто Рената Хлебородовене.
В здании на ул. Лукишкю, 9, ранее хранились всевозможные эталоны единиц величины, например, квантовые часы, термометры и др., работали научные учреждения.
Благодаря конверсии квартала А.Гоштауто будет оптимизирован портфель недвижимости Имущественного банка в столице, а государство на треть снизит расходы на содержание учреждений, которые там разместятся. Кроме того, планируется создать современные места работы для работников министерств и госведомств, обновить один из старейших районов столицы и восстановить историческую справедливость. В этом месте на протяжении сотен лет жили татары, наследие которых во время строительства научного института было стерто с лица земли. В обновленном квартале планируют увековечить историю этого места.
Первый этап конверсии планируется завершить к 2026 году.
Строительство квартала планируют завершить в 2028 году. Планируется, что там разместят 9-10 министерств и другие госведомства.