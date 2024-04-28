На столичной ул. В.Шопено будет ограничено движение

По этому участку смогут ездить только автобусы и троллейбусы, а также обслуживающий транспорт. Движение пешеходов и велосипедистов ограничено не будет.

Из-за ограничений заторы возможны и на соседних улицах, особенно в первые дни действия ограничений. Призываем водителей планировать поездки с запасом времени и выбирать альтернативные маршруты. Возможны опоздания транспорта: автобусов 1G, 2G, 1, 3, 4, 13, 23, 41, 42, 53, 54, 78 и 89 маршрутов и троллейбусов 1, 2, 7, 15, 16 и 20 маршрутов.