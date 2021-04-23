"Из-за аварии мы рекомендуем временно объезжать улицу Упес. Аварийная служба компании "Вильняус вандянис" устраняет причины аварии, специалисты компании Grindа помогут устранить последствия", – сказано в сообщении Grinda.
Представитель компании Grinda Эгидиюс Йокубаускас сказал, что они лишь сообщили об инциденте, а аварию ликвидируют работники "Вильняус вандянис".
"Мы работаем как диспетчерская, если видим, что есть опасность, информируем жителей. В данном случае мы информировали о том, что проехать по улице сложно", – сказал он.
Представитель "Вильняус вандянис" Рената Саулите-Смальске сказала, что прорвало трубу.
"Там прорвало водопроводную трубу. Сейчас проводят работы по устранению последствий аварии", – сказала она.
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