Рисунок получил название Erasmus+ SIENA: niekada nevėlu____" (Erasmus+ ГРАНИЦА: никогда не поздно ____"). Это призыв воспользоваться возможностью учиться по обмену, несмотря на возраст, пол, социальный статус и образование. Программа Erasmus+ в Литве работает уже 34 года.

Программой Erasmus+ могут пользоваться не только ученики и студенты, но и взрослые учащиеся.

Автор идеи произведения и ее творец - художник, который работал под псевдонимом Ettoja.