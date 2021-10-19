Рисунок получил название Erasmus+ SIENA: niekada nevėlu____" (Erasmus+ ГРАНИЦА: никогда не поздно ____"). Это призыв воспользоваться возможностью учиться по обмену, несмотря на возраст, пол, социальный статус и образование. Программа Erasmus+ в Литве работает уже 34 года.
Программой Erasmus+ могут пользоваться не только ученики и студенты, но и взрослые учащиеся.
Автор идеи произведения и ее творец - художник, который работал под псевдонимом Ettoja.
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