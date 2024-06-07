2024.06.07 07:05

На стене здания в Старом городе появилась надпись на белорусском языке

 
ru.DELFI.lt
Uzrasas ant sienos
Uzrasas ant sienos
ФОТО: madeinvilnius.lt

В среду утром вильнюсец обнаружил на стене одного из домов на ул. Пилимо надпись на белорусском языке „Вiльня наша“. Муниципалитет немедленно отреагировал на сообщение, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Сегодня утром я заметил, что фасад дома номер 5 на ул. Пилимо (в доме в 1910-1920 гг. жил один из основателей идеологии литвинизма Вацлав Ластовский) „украшен“ провокаторской надписью „вільня наша“ и знаком, символизирующим белорусский исторический флаг“, – писал читатель.

Выяснилось, что в полицию об инциденте не сообщали, поэтому расследования не будет.

„Муниципалитет получил информацию о происшествии через портал „Tvarkau miestą“, надпись быстро смыли“, – сказал пресс-секретарь муниципалитета Гарбиэлюс Грубинскас.

В четверг утром надписи на здании уже не было.

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