Новую единицу измерения длины "католический (универсальный) метр (metro cattolico)" он предложил использовать в изданной в 1675 г. в Вильнюсе книге Misura universale ("Универсальная мера"). В ней впервые используется слово "метр" как единица измерения.

"Мир должен знать, что идея ввести единицу измерения "метр" родилась в Вильнюсе во второй половине XVII в. (...) Об этом всем будет напоминать подаренный клубом Rotary барельеф Мартинаса Гаубаса. Скульптурная композиция украсит стену Великокняжеского дворца", – сказал директор музея Великокняжеском дворце Видас Долинскас.

Бураттини поселился в Вильнюсе в 1665 г. (его фамилию переиначили и называли Боратини). Он возглавил монетные дворы Вильнюса, Уяздов, Берестье, Кракова. В то время началась чеканка медных солидов (монеты самой низкой стоимости), прозванных в народе "боратинками". Во время археологических раскопок около дворца были обнаружены остатки монетного двора, которым управлял Бураттини.

Барельеф 7 июня появился около того места, где 250 лет назад действовал монетный двор.

Бураттини был открывателем тех времен, настоящим северным Леонардо да Винчи. в 1647 г. он построил модель летательного аппарата с четырьмя планерными крыльями. Его изобретение успешно подняло в воздух кошку в 1648 г, но не смогло осилить самого Бураттини. Ученый интересовался и астрономией, оптикой, создал мастерскую для обработки линз, занимался разработкой телескопов. В Польше Бураттини строил и реконструировал королевские дворцы, построил мост через Вислу.

В 1659 году итальянец построил счетные часы с девятью независимыми колесами (своеобразная вычислительная машина). Каждое колесо было соединено с небольшим фиксирующим колесом. В конце добавления необходимо было мысленно или физически добавить содержание удерживающих колес к следующим цифрам. Он подарил ее великому герцогу тосканскому Фердинандо ІІ ди Медичи.