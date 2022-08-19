На стене "Дома Москвы" - танец в честь Украины

Жажду свободы и мира Украины своим танцем передаст родоначальница вертикального танца в Литве и единственная исполнительница такого танца, балерина, глава танцевальной школы CODA Инга Брязкаловайте.
24 августа она исполнит вертикальный танец собственного сочинения Dance of Freedom. Этим танцем она хочет почтить память защитников свободы в Украине и еще раз напомнить миру, что борьба Украины за свободу - это наша общая борьба.
"Я уже в течение некоторого времени хотела высказать поддержку Украине с помощью вертикального танца, лучшего места для этого, чем данное, и быть не может. Когда я увидела новости об огромном портрете украинки, созданном эстонским роботом, я стала искать и нашла повод для осуществления своей идеи", – сказала Брязкаловайте.
Для проведения перформанса свои силы объединили агентство Artscape, Клайпедская танцевальная школа CODA и лаборатория искусства Kiaurai sienas, с партнерами из Украины и Эстонии, которые украсили "Дом Москвы" огромной фреской Do Peremogi / До Победы.
Перформанс Брязкаловайте можно будет увидеть 24 августа, на ул. Ринктинес, на площадке напротив гостиницы Marriott. Состоятся три выступления: в 12:30, 16:30 и 18:30 ч. Мероприятия бесплатные.
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