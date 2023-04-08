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Как и ежегодно весной старое вильнюсское Бернардинское кладбище в районе Ужупис радует глаз цветущими пролесками (сциллами).
На старом вильнюсском кладбище цветут пролески
© ELTA / Tomas Vinickas

Бернардинское кладбище – второе по времени основания старейшее кладбище Вильнюса. Это один из самых красивых исторических и культурных объектов XIX века.

В 1969 г. кладбище было объявлено историческим памятником республиканского значения.

Дата основания кладбища - 1810 год.

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