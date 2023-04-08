На старом вильнюсском кладбище цветут пролески

Бернардинское кладбище – второе по времени основания старейшее кладбище Вильнюса. Это один из самых красивых исторических и культурных объектов XIX века.

В 1969 г. кладбище было объявлено историческим памятником республиканского значения.

Дата основания кладбища - 1810 год.