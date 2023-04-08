На старом вильнюсском кладбище цветут пролески

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Как и ежегодно весной старое вильнюсское Бернардинское кладбище в районе Ужупис радует глаз цветущими пролесками (сциллами).
Бернардинское кладбище – второе по времени основания старейшее кладбище Вильнюса. Это один из самых красивых исторических и культурных объектов XIX века.
В 1969 г. кладбище было объявлено историческим памятником республиканского значения.
Дата основания кладбища - 1810 год.
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