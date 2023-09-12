На стадии испытания радар зафиксировал почти сотню нарушений: водителей ждут штрафы

Полиция Вильнюсского округа сообщает, что с мая по август этот радар зафиксировал 82 случая нарушения ПДД - водители не пропускали пешеходов. В мае было зафиксировано 15 таких нарушений, в июне - 24, в июле – 23, в августе – 20.
На этом участке допустимая скорость составляет 50 км/ч, однако большая часть водителей нарушает правила и едет быстрее, чем позволено, водители не останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, не притормаживают перед пешеходным переходом.
Несмотря на то, что этот радар еще только тестируют, нарушителей ждет наказание. Полиция составила протоколы. За то, что водители не пропускают пешеходов, им грозит штраф в размере 60-90 евро, возможно лишение прав на 1-6 месяцев.