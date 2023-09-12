На стадии испытания радар зафиксировал почти сотню нарушений: водителей ждут штрафы

Полиция Вильнюсского округа сообщает, что с мая по август этот радар зафиксировал 82 случая нарушения ПДД - водители не пропускали пешеходов. В мае было зафиксировано 15 таких нарушений, в июне - 24, в июле – 23, в августе – 20.

На этом участке допустимая скорость составляет 50 км/ч, однако большая часть водителей нарушает правила и едет быстрее, чем позволено, водители не останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, не притормаживают перед пешеходным переходом.