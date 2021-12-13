На смену зиме придет осенняя погода, с середины недели потеплеет

Во вторник ночью без особых осадков. Местами туман и гололед. Утром будет 1–6 градусов мороза, на взморье будет теплее - чуть выше нуля.
Во вторник с утра на западе пойдет дождь, днем осадки распространятся на большей части территории страны. Местами сохранятся туманы и гололед. Усилится южный ветер. Будет от 2 градусов мороза до 3, у моря 4–6 градусов тепла.
В среду над Литвой пройдет вышеупомянутый циклон, возможны небольшие осадки в основном в виде дождя. Местами условия на дорогах осложнит туман, ночью возможен гололед. Будет дуть сильный юго-западный ветер, днем у моря порывы ветра усилятся до 16 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2, на западе 3–5 градусов тепла. Днем будет относительно тепло - 2–7 градусов выше нуля.
В четверг ночью в большинстве районов, днем лишь местами пройдет дождь, морось. Будет дуть сильный, на взморье порывистый ветер. Выше нуля будет и днем и ночью: ночью 1–6, днем 3–8 градусов тепла.
В четверг во второй половине дня усилится зона высокого давления, поэтому осадков не ожидается.
В пятницу ночью также без осадков, днем в Литву заглянет зона низкого давления, поэтому возможен небольшой дождь. Возможны гололед и туман. Будет дуть сильный северо-западный, северный ветер, у моря порывы будут достигать 15–17 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4, у моря до 6 градусов тепла, днем будет 1–6 градусов тепла.
По нынешним прогнозам в выходные будет дождливо, а температура и ночью, и днем будет такой же как в последние рабочие дни.
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