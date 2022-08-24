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В среду днем погоду в Литве обусловит антициклон, который установится над Восточной Литвой, поэтому будет жарко.
На смену жаре ненадолго придут ливни
© DELFI / Karolina Pansevič

Ожидается небольшая облачность, будет солнечно, только на западе облаков будет больше. После обеда на западе возможны небольшие ливневые дожди, местами с грозами. Днем будет 28-32, на западе 26-27 градусов тепла.

В четверг с запада придет атмосферный фронт. Ночью больше облаков будет на западе и на севере Литвы, там местами пройдут дожди с грозами. На юго-востоке будет сухо. Ночь будет душной и теплой, 15-20 градусов.

В четверг днем облачность будет переменной, вечером пройдут небольшие ливневые дожди. Воздух прогреется до 27-32 градусов.

В пятницу местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью будет 15-20, днем 26-31 градус.

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