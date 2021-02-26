На смену рекордному теплу придет прохлада и сильный ветер

На юге местами небо прояснится, выглянет солнце. На севере и на западе будет облачно. У моря, в окрестностях Паневежиса и Утены пройдет небольшой дождь. Температура во многих районах составит 3-5, в Тельшяй и Таураге 4-6 градусов тепла. Будет дуть сильный юго-западный ветер.
Ветрено будет и в субботу, будет дуть сильный северо-западный ветер, местами сила ветра составит 15 м/с. Ночью на востоке местами выпадут небольшие осадки, днем осадков не ожидается.
Ночью будет 0-3 градуса тела. Утром местами возможен гололед. Днем будет от 4 градусов тепла на северо-востоке до 9 градусов на юго-западе.
В воскресенье будет прохладнее. Ночью ожидается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В большинстве районов возможен гололед. Придет зона осадков, на востоке прогнозируют мокрый снег и снег. Осадки ожидаются до обеда. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.
В первые дни марта погоду в Литве обусловит антициклон. Вероятность осадков будет невелика, но будет дуть сильный ветер.
В ночь на понедельник будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Снова прогнозируют гололед. Днем будет 5-10, местами 12 градусов тепла. Во вторник ночью будет выше нуля, а днем 5-10 градусов тепла.
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