На смену продовольственным пайкам пришли социальные карты: возможно, часть малоимущих без помощи

С 2024 г. вместо пайков малоимущим будут раздавать специальные карты на покупку продуктов. Раздать 45 000 таких карт должны "Продовольственный банк" и муниципалитеты.
"Мы на данный момент раздали больше 20 000 карт, а в ближайшие 5-6 дней – планируем раздать 10 000-15 000 карт", – сказал глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс.
Каждые три месяца на эти карты будут переводить по 25 евро на человека, люди сами смогут решать, что купить на эти деньги.
Правда, некоторые люди не думают, что таких денег достаточно.
"25 евро - это мало на три месяца. 8 евро в месяц. Я считаю, что мало", – сказала Галина из Вильнюса.
"Немного, но лучше, чем ничего", – сказал Павел.
Своими наблюдениями поделился и экономист.
"Сумма маленькая, но мы должны понять, что это малоимущие люди. Это на 1-2 похода в магазин", – сказал экономист Альгирдас Барткус.
Раздача карт проходит медленнее, чем хотелось бы. Одни люди в больницах, другие - в отъезде, кроме того, мешает бюрократия.
"Мы хотели бы, чтобы процесс передачи информации от муниципалитета проходил быстрее", – сказал Гурявичюс.
Деньги на карты переводят 4 раза в год. Первый перевод намечен на 15 марта. Эти деньги нельзя обналичить.
"Если человек получит карту во второй половине марта, она будет активирована 15 апреля", – обратила внимание представитель Соцмина Ауксе Дуксене.
Правда, сделать покупки можно будет только в одной из 10 выбранных заранее торговой сети, менять сеть можно лишь через год. За эти деньги нельзя купить алкоголь, сигареты, лотерейные билеты.
"Не все любят консервы, сейчас вместо них смогу мяса купить. И курятины, и свинины", – радовалась Регина из Вильнюса.
"Сахар, подсолнечное масло, хлеб, мясо – такие покупки", – рассказала собеседница.
"Крупа и достаточно", – сказал мужчина.
Надеются, что картами смогут воспользоваться 160 00 человек.
"Это люди с месячными доходами не больше 264 евро, но есть и исключения. Их устанавливает муниципалитет, но и тут есть ограничения – доходы не должны превышать 440 евро в месяц", – сказала Дуксене.
Экономисты отмечают, что социальные карты получат меньше людей, чем получали пайки.
"Бывало, человек получает 360-380 евро пенсии, и он уже за гранью. Но ведь на 360-380 евро сложно прожить", – сказал Гурявичюс.
Власти обещают по-прежнему раздавать продовольственные пайки, только уже они будут состоять из продуктов с коротким сроком годности.
На социальные карты в этом году планируется перевести 20 млн. евро.