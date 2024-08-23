На смену дождям идет жара: воздух прогреется до 33 градусов

Ожидается переменная облачность. Без дождя. После обеда будет 21-26 градусов тепла, прохладнее будет в Шяуляйском, Паневежском и Утенском округах, теплее в Таурагском, Мариямпольском и Алитусском округах.

В ночь на субботу облака рассеются, только на севере останется облачное небо, однако и там осадков не ожидается. Ночью будет 12-17, у моря 18-20 градусов тепла.

В субботу днем усилится зона высокого атмосферного давления. Днем будет солнечно. Без осадков. Станет еще теплее, во второй половине дня воздух прогреется до 25-30 градусов, на западе будет 22-24 градуса тепла.

Погоду в воскресенье ночью обусловит антициклон. Будет ясно. Ночью ожидается 13-18, на Куршской косе до 20 градусов тепла.