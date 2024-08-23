На смену дождям идет жара: воздух прогреется до 33 градусов

Ожидается переменная облачность. Без дождя. После обеда будет 21-26 градусов тепла, прохладнее будет в Шяуляйском, Паневежском и Утенском округах, теплее в Таурагском, Мариямпольском и Алитусском округах.
В ночь на субботу облака рассеются, только на севере останется облачное небо, однако и там осадков не ожидается. Ночью будет 12-17, у моря 18-20 градусов тепла.
В субботу днем усилится зона высокого атмосферного давления. Днем будет солнечно. Без осадков. Станет еще теплее, во второй половине дня воздух прогреется до 25-30 градусов, на западе будет 22-24 градуса тепла.
Погоду в воскресенье ночью обусловит антициклон. Будет ясно. Ночью ожидается 13-18, на Куршской косе до 20 градусов тепла.
В воскресенье днем зона высокого давления начнет уходить на восток. На большей части территории страны будет солнечно и сухо, только вечером на западе увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Днем будет 28-33 градуса тепла.
В понедельник над Литвой пройдет малоактивный холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, и ночью и днем местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью больше осадков ожидается на западе страны, днем – на востоке. Ночь будет теплой, ожидается 14-19 градусов тепла, а днем будет не больше 21-26 градусов.
Во вторник усилится зона высокого атмосферного давления. Ночью облачность увеличится еще больше, местами пройдут небольшие дожди, днем облака рассеются, вероятность осадков будет невелика. Ночью будет 9-14, местами 15-17 градусов тепла, днем 20-25 градусов выше нуля.