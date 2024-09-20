На следующей неделе в Вильнюсе состоятся учения

Первый раз будут проводить учения такого масштаба, в которых примут участие „Вильняус ванденис“, Grinda, „Вильнюсский общественный транспорт“, три образовательных учреждения и учреждения социальной опеки в Новой Вильне, Валакампяй, Шнипишкес, Вяркяй. Учения пройдут в следующих местах – в муниципалитете, григишкской гимназии Šviesа, гимназии Gabijа, вильнюсской Жверинской гимназии, на Вильнюсском железнодорожном вокзале и на железнодорожном вокзале в Лентварисе.
„Результаты позволят обновить задачи мобилизации учреждений и ведомств“, – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Жигимантас Соловьёвас.
По словам Соловьеваса, основная задача муниципалитета на этих учениях – оценить процедуру эвакуации людей из домов социальной опеки и больных из больниц.
После учений оценят результаты взаимодействия муниципальной группы управления мобилизацией с другими отделениями и другие важные факторы.
Учения не помешают повседневной деятельности жителей. Во время учений большие скопления людей возможны в Григишкес (ул. Швесос, 16), на вокзалах. Организаторы учений просят местных жителей проявить понимание в связи с возможным увеличением потока транспорта.