На следующей неделе ожидается погодная аномалия: климатолог объяснил, что происходит

Он указал, что после влажного конца недели в Литву придет сухая и теплая погода.

Еще один интересный аспект – самая теплая часть календарного лета, которая приходится на конец июля и начало августа, была прохладнее многолетней“, – пишет Станкунавичюс.

„Приближается середина сентября, а среднесуточная температура держится, как летом. По данным Литовской гидрометеорологической службы, минувшее лето было на 1–1,5°C теплее нормы. Летом было три очень теплых периода: конец июня, середина июля и большая часть августа. Кстати, последняя волна с небольшими перерывами продолжается до сих пор.

По его словам, надо констатировать, что такие продолжительные периоды тепла уже сложно объяснить только аномальной циркуляцией воздуха в атмосфере.

„Как упоминалось, сентябрь начался теплой погодой.

Аномально теплая погода на следующей неделе в Литве будет обусловлена циркуляцией атмосферы: придет антициклон, который принесет спокойную и по-летнему теплую погоду.

Сегодня атмосферный фронт пересекает территорию Литвы почти по центру, позже он уйдет на запад. Сегодня и завтра больше осадков прогнозируют в центральной и западной части Литвы, с воскресенья осадков не ожидается. Ночью будет +10 – +15°C, а днем +20 – +25°C. Правда, в некоторых районах температура может быть ниже. У моря ночи будут более теплыми (+13 – +18°C).