Сообщается, что при проведении термической дезинфекции заведующий внутренними инженерными системами и системами горячего водоснабжения многоквартирного дома, назначенный администратором дома, должен не только повысить температуру горячей воды в системе, но и измерить температуру воды в некоторых квартирах.
По словам руководителя клиентской группы VŠT Лауринаса Якубаускаса, при проведении профилактики также необходимо вовлечение жителей. Особенно важно, чтобы после получения уведомления от домоуправления о проведении дезинфекции в конкретном многоквартирном доме жильцы на 5 минут открыли краны с горячей водой и дали воде стечь.
"Мы знаем, что некоторые жители думают, что включение горячей воды в течение 5 минут значительно опустошит их карманы. Такое отношение ошибочно. Скорость истечения воды из крана зависит от различных обстоятельств, например, напора воды в конкретном доме, диаметра крана и т. д. Однако обобщенно, в среднем можно сказать, что расход воды составляет примерно 8-12 литров в минуту. Следовательно, за 5 минут из крана выльется около 40-60 литров горячей воды, или 0,04-0,06 кубометра. Если цена кубометра горячей воды составляет 5,88 евро, то житель потратит всего 0,26-0,38 евро", - сказал Л. Якубаускас.
Специалисты также подчеркивают, что после термической дезинфекции жителям рекомендуется снять аэраторы смесителя и душевые лейки, механически очистить осадок и погрузить их в специальное средство для дезинфекции.
В сообщении напоминают, что бактерии легионеллы размножаются в воде при температуре +20-50°С, а при повышении температуры воды выше 65°С погибают. Во избежание распространения опасной бактерии, вызывающей острую инфекцию, дважды за отопительный сезон администраторы домов должны проводить в зданиях термическую дезинфекцию, иначе известную как термошок. При такой дезинфекции температура в системах горячего водоснабжения поднимается не менее чем до 66 °С.
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