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Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что после сильного потепления в выходные на следующей неделе возможно половодье. Однако пока его размеры прогнозировать нелегко. Специалисты говорят, что уровень воды может подняться так, как это было 11 лет назад.
Potvynis Lietuvoje
Potvynis Lietuvoje

"Пока прогнозируем половодье – может пока небольшое, но на следующей неделе оно будет больше обычного. Пока это только прогноз, еще сложно оценить, ведь потепление не наступило", – сказала специалист службы Янина Брастовските-Станкевич.

"Более точный прогноз будет в понедельник, в воскресенье будет тепло, тогда увидим, что будет", – прибавила она.

Пока прогнозируют такое же наводнение, какое было в 2010 году.

"На Нерис около Радикяй может все залить, в Вильнюсе пока ничего особенного не видим, может, уровень воды на сколько-то увеличится, но Кафедральный собор не затопит, а на Немане стихийный уровень воды возможен в низовье – в Шилутском районе", – сказала специалист.

По ее словам, пока катастрофических наводнений невидно. В Литве есть несколько проблемных мест, где повышается уровень воды в реке.

"На Невежисе, около Бабтай, может значительно подняться уровень воды, на Минии около Ланкупяй, в реке Акмяне у Кретинги и Дане в Клайпеде", – сказала Брастовските-Станкевич.

Глава администрации мэрии Шилутского района Виргилиюс Позингис сказал, что пока сильного наводнения не дольно быть, но они готовы и к худшему сценарию.

"Мы готовы на 100%. Сегодня пока большой опасности нет, но если вдруг ситуация резко изменится, все возможно", – сказал он.

"Эстакада в Русне построена – эта проблема уже решена. Конечно, есть другие населенные пункты, может, кому-то нужна будет помощь, ее окажут", – прибавил Позингис.

По его словам, жителям помогут с продуктами и перевозкой. Всю необходимую помощь окажут.

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