"Пока прогнозируем половодье – может пока небольшое, но на следующей неделе оно будет больше обычного. Пока это только прогноз, еще сложно оценить, ведь потепление не наступило", – сказала специалист службы Янина Брастовските-Станкевич.
"Более точный прогноз будет в понедельник, в воскресенье будет тепло, тогда увидим, что будет", – прибавила она.
Пока прогнозируют такое же наводнение, какое было в 2010 году.
"На Нерис около Радикяй может все залить, в Вильнюсе пока ничего особенного не видим, может, уровень воды на сколько-то увеличится, но Кафедральный собор не затопит, а на Немане стихийный уровень воды возможен в низовье – в Шилутском районе", – сказала специалист.
По ее словам, пока катастрофических наводнений невидно. В Литве есть несколько проблемных мест, где повышается уровень воды в реке.
"На Невежисе, около Бабтай, может значительно подняться уровень воды, на Минии около Ланкупяй, в реке Акмяне у Кретинги и Дане в Клайпеде", – сказала Брастовските-Станкевич.
Глава администрации мэрии Шилутского района Виргилиюс Позингис сказал, что пока сильного наводнения не дольно быть, но они готовы и к худшему сценарию.
"Мы готовы на 100%. Сегодня пока большой опасности нет, но если вдруг ситуация резко изменится, все возможно", – сказал он.
"Эстакада в Русне построена – эта проблема уже решена. Конечно, есть другие населенные пункты, может, кому-то нужна будет помощь, ее окажут", – прибавил Позингис.
По его словам, жителям помогут с продуктами и перевозкой. Всю необходимую помощь окажут.
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