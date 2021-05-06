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На следующей неделе в Литве от коронавируса начнут прививать жителей старше 55 лет, каждую неделю возрастную планку будут опускать.
На следующей неделе в Литве начнут прививать жителей старше 55 лет, с 31 мая - массовая вакцинация
© DELFI / Andrius Ufartas

Массовая вакцинация начнется с 31 мая.

Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Единую систему регистрации планируют запустить с 17 мая.

По имеющимся данным, с 10 мая планируют прививать жителей с 55 лет, с 17 мая - с 45 лет, с 24 мая - с 35 лет.

С 31 мая смогут прививаться все жители старше 16 лет.

Об этом официально на пресс-конференции должен объявить глава Минздрава Литвы.

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