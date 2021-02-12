На следующей неделе снова прогнозируют холода: февраль покажет, какой бывает зима

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Эдита Гечайте сказала Delfi, что в ближайшую ночь температура опустится до -10, -15, местами до -17, но уже утром потеплеет.
В субботу небольшие осадки возможны разве что на востоке страны. Днем на востоке будет 4-6 градусов мороза, местами до -8, а на западе будет всего от 0 до -3 градусов. У моря около 0.
По словам синоптика, в субботу усилится северный, северо-западный ветер.
В воскресенье по-прежнему не будет сильных морозов, ночью будет 2-8, а у моря всего 2 градуса ниже нуля.
Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Петкявичюс сказал, что потепление придет ненадолго.
"На следующей неделе в Литву вернутся холода, по ночам будет до -20 градусов", – сказал он.
По словам Петкявичюса, первые три дня на следующей неделе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. По ночам будет 10-17, у моря 3-10 градусов мороза.
По нынешним данным, во второй половине недели будет еще холоднее. По ночам будет 16–22, местами до -25 градусов. Днем также будет больше 10 градусов мороза. Погода будет ясной, вероятность осадков невелика.
В конце недели снова прогнозируют небольшое потепление. Похоже, зима пока из Литвы уходить не намерена.
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