На следующей неделе снова прогнозируют холода: февраль покажет, какой бывает зима

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Эдита Гечайте сказала Delfi, что в ближайшую ночь температура опустится до -10, -15, местами до -17, но уже утром потеплеет.

В субботу небольшие осадки возможны разве что на востоке страны. Днем на востоке будет 4-6 градусов мороза, местами до -8, а на западе будет всего от 0 до -3 градусов. У моря около 0.

По словам синоптика, в субботу усилится северный, северо-западный ветер.

В воскресенье по-прежнему не будет сильных морозов, ночью будет 2-8, а у моря всего 2 градуса ниже нуля.

Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Петкявичюс сказал, что потепление придет ненадолго.

"На следующей неделе в Литву вернутся холода, по ночам будет до -20 градусов", – сказал он.

По словам Петкявичюса, первые три дня на следующей неделе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. По ночам будет 10-17, у моря 3-10 градусов мороза.

По нынешним данным, во второй половине недели будет еще холоднее. По ночам будет 16–22, местами до -25 градусов. Днем также будет больше 10 градусов мороза. Погода будет ясной, вероятность осадков невелика.

В конце недели снова прогнозируют небольшое потепление. Похоже, зима пока из Литвы уходить не намерена.