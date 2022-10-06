"Пока действуют временные защитные меры, стелы будут закрыты. Мы планируем накрыть их на следующей неделе и вплоть до демонтажа. Кроме того, установим видеокамеры, которые помогут защитить от вандалов", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Такое решение принято в ожидании вердикта Комитета по правам человека ООН.
В среду мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что решение демонтировать стелы было принято, чтобы не злить людей и не привлекать вандалов.
Напомним, что на этой неделе на памятнике написали нецензурное слово.
В начале июня политики столичного муниципалитета единогласно приняли решение о демонтаже шести фигурных стел из серого гранита, изображающих советских солдат времен Второй мировой войны. После российского вторжения в Украину столичные власти следуют примеру других муниципалитетов, которые стремятся избавиться от наследия советского тоталитарного режима, оставшегося на кладбищах.
Минюст информировал, что в Комитет по правам человека ООН обратились лица, назвавшие себя "этническими русскими": ездивший на встречу с представителями белорусской власти Казимерас Юрайтис, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.
По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, в позиции Литвы отмечено, что временные меры защиты Комитет принял на основе вводящей в заблуждение информации.
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