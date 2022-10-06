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Советские скульптуры на Антакальнисском кладбище на следующей неделе накроют защитной тканью. Такое решение Вильнюсский муниципалитет принял после того, как на стелах было написано нецензурное слово. Кроме того, в этом месте планируют установить видеокамеру.
Antakalnio kapinėse esančios sovietinės skulptūros
Antakalnio kapinėse esančios sovietinės skulptūros
© ELTA / Andrius Ufartas

"Пока действуют временные защитные меры, стелы будут закрыты. Мы планируем накрыть их на следующей неделе и вплоть до демонтажа. Кроме того, установим видеокамеры, которые помогут защитить от вандалов", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Такое решение принято в ожидании вердикта Комитета по правам человека ООН.

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В среду мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что решение демонтировать стелы было принято, чтобы не злить людей и не привлекать вандалов.

Напомним, что на этой неделе на памятнике написали нецензурное слово.

В начале июня политики столичного муниципалитета единогласно приняли решение о демонтаже шести фигурных стел из серого гранита, изображающих советских солдат времен Второй мировой войны. После российского вторжения в Украину столичные власти следуют примеру других муниципалитетов, которые стремятся избавиться от наследия советского тоталитарного режима, оставшегося на кладбищах.

Минюст информировал, что в Комитет по правам человека ООН обратились лица, назвавшие себя "этническими русскими": ездивший на встречу с представителями белорусской власти Казимерас Юрайтис, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, в позиции Литвы отмечено, что временные меры защиты Комитет принял на основе вводящей в заблуждение информации.

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