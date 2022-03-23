На следующей неделе ожидаются перемены, возможен даже снег

По его словам, в среду перемен не будет, ожидается солнечная и спокойная погода.

"После обеда на северо-востоке может пройти небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе до 13, в Паневежисе до 12 градусов тепла. В Шяуляй будет 11, в Клайпеде 7 градусов выше нуля", - сказал синоптик.

По его словам, в четверг будет солнечно, но немного прохладнее.

"Будет дуть западный, северо-западный ветер. По ночам на востоке возможны небольшие осадки. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем в Вильнюсе воздух прогреется до 9, в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе до 11 градусов, в Клайпеде будет 7 градусов тепла.

В пятницу облачность увеличится, однако особых осадков не ожидается. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем в Вильнюсе и Паневежисе будет до 12, в Каунасе и Шяуляй до 13 градусов тепла. В Клайпеде будет 7 градусов тепла", - сказал Петкявичюс.

По словам директора Gismeteo.lt, в выходные ожидаются перемены – похолодает.

"Небо затянут облака, местами возможны небольшие осадки. Усилится западный ветер. Местами порывы усилятся до 15–20 м/с.

В субботу ночью будет 1–5 градусов тепла. Днем 6–10 градусов выше нуля.

В ночь на воскресенье снова ожидаются заморозки - от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем будет всего 2–6 градусов тепла.

Согласно нынешним моделям прогнозов, на следующей неделе похолодает. В понедельник еще будет теплее, прогнозируют небольшие, но местами смешанные осадки.

В другие дни похолодает не только ночью, но и днем будет около 0. Поэтому не удивляйтесь, если местами выпадет небольшой снег. Однако это похолодание придет ненадолго", - сказал Петкявичюс.