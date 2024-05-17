На следующей неделе начнется реконструкция дома, пострадавшего от пожара в Виршулишкес

"Планы по реконструкции очень ясны. С помощью экспертов мы решили как юридические, так и инженерно-строительные вопросы. Это значит, что есть очень четкие работы, четкие этапы, некоторые работы начнутся уже на следующей неделе", – сказала журналистам в четверг вечером С. Белюне.

"Похоже, что всё, как и запланировано, к концу года удастся сделать и люди смогут вернуться к себе домой", – надеется она.

Вице-мэр заверила, что у тех жильцов, которые сейчас проживают в жилье, предоставленном муниципалитетом, будет возможность остаться в нем дольше – до тех пор, пока они не смогут с комфортом вернуться в свои дома.