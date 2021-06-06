На следующей неделе начинается экзаменационная сессия: выпускников ожидает одно послабление

На вопрос, какие настроения у выпускников в этом году, К. Мерчайтите заверила, что каждый год перед экзаменом они испытывают страх.

"Много беспокойства, много стресса. Наверное, это наше поколение так себя чувствует, но, может быть, это беспокойство еще более остро ощущается. Мы не знаем точно, как все будет, может быть, мы даже не сможем прийти на этот экзамен, потому что нам придется изолироваться. У нас может быть немного больше этого беспокойства".

Вице-президент ССЛ говорит, что было много споров о том, лучше сдавать экзамены дистанционно или вживую, но в целом трудно сказать, какой способ лучше.

"Дистанционные экзамены тоже не просты, к ним еще нужно готовиться. Конечно, было бы страшно, если бы мы всю жизнь думали, что будем сдавать экзамены в школе, а пару месяцев назад узнали, что нам придется сдавать их у экрана компьютера.

Думаю, в таком случае беспокойства было бы еще больше. В любом случае нам нужно посмотреть на эпидемиологическую ситуацию, и сейчас мы ничего менять не будем и ждем экзаменов такими, какими они будут".

По поводу всех требований безопасности, говорит К. Мерчайтите, классные руководители или другие ответственные работники должны проинформировать двенадцатиклассников и отправить специальную памятку.

"Распространение этой информации, по крайней мере, в моей школе, происходит. Вопрос в том, везде ли это происходит. (…) Я сомневаюсь, что во всех школах коммуникация идет гладко".

На вопрос о том, нужна ли тем выпускникам, которые заболели или оказались в самоизоляции, повторная сессия, или экзамены можно будет сдавать удаленно, она ответила, что им нужно будет сдавать во время повторной сессии.

"ССЛ выступил за изменение, чтобы добавить дополнительные 15 минут ко времени экзамена. В прошлом году, разговаривая с выпускниками после государственных экзаменов, все говорили, что не хватает времени (…), чтобы перенести все ответы.

Напряжение было достаточно высоким. Думаю, что и в этом году этого стресса будет не меньше. Добавить 15 минут, вроде как, хорошо, но в общем контексте вопрос в том, сильно ли они что-то изменят".

Может ли дистанционное обучение привести к снижению успеваемости в этом году? По словам К. Мерчайтите, есть опасения, что результаты будут не такими удовлетворительными.

"На самом деле, почти год учились удаленно. Учителя жалуются, что им не удалось все объяснить, видят определенные пробелы, потому что не все контрольные были написаны гладко, не все выпускники участвовали во всех уроках, как могли бы участвовать в контактном обучении.

Таких пробелов много, и мы думаем, что это должно найти отражение в результатах. Если в прошлом году треть не сдала экзамен по математике, учась пару месяцев дистанционно, а мы так учились около года, мне интересно, каковы будут эти результаты".

"Наверное, в самом начале прошлого года учителя были сбиты с толку, не знали, как это делать, и все уроки были с пробелами. Каким-то образом, начиная с этого учебного года, учителя согласились, что с этим дистанционным обучением нужно будет "сработаться", и ситуация улучшилась".

График государственной экзаменационной сессии 2021 года:

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© ŠMSM inf.





