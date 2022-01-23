На следующей неделе изменений в списке пораженных коронавирусом стран не предвидится

Это означает, что все страны мира остаются в красной и серой зонах, а непривитые и не переболевшие (или переболевшие раньше, чем 180 дней назад) люди, прибывающие из-за рубежа, должны сделать тест на COVID-19 непосредственно перед поездкой и изолироваться на 7 дней после прибытия в Литву.

Лицам, прибывающим из стран красной/серой или желтой зоны, рекомендуется сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген за свой счет не позднее, чем на третий день после прибытия. Жители должны выбрать лечебное учреждение или лабораторию, которая будет проводить анализ, и зарегистрироваться в ней.

В целях снижения риска распространения инфекции среди путешественников рекомендуется соблюдать меры предосторожности на протяжении всего пути следования, в том числе в аэропортах/морских портах, на автовокзалах и т.д. (избегайте скопления людей, соблюдайте безопасную дистанцию, носите маски и т. д.), не путешествуйте, если у вас появились симптомы острых инфекций верхних дыхательных путей.

Список затронутых коронавирусом стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в следующий понедельник. Согласно картам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), зарубежные страны разделены на разные цветовые зоны, для которых действуют соответствующие требования. Третьи страны, которые не предоставляют данные в ЕЦПКЗ, попадают в серую зону.