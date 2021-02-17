На следующей неделе эксперты могут предложить изменение правил ношения масок в Литве: оценка неоднозначная

Журналисты телеканала LNK в центре Вильнюса спрашивали у горожан, доставляют ли им неудобства маски на улице.

Одни говорят, что в маске жарко, портится макияж, другие – что это требование уже надоело. Третьи утверждают, что привыкли, и маска им не мешает.

Вопрос ношения масок на улице в минувшую пятницу обсуждали эксперты, которые консультируют правительство Литвы. Но после заседания они разошлись явно не в настроении.

Лектор Литовского университета медицинских наук Римас Янкунас в фейсбуке писал, что на заседании в пятницу все эксперты согласились с тем, что можно отказаться от масок на улице, если между людьми соблюдается дистанция в два метра.

Но, по словам Янкунаса, на заседании иного мнения придерживался человек без медицинского образования, который о масках информацию получает только по телевидению. Этот человек и помешал принятию решения.

"Было похоже, что правительству намерены предложить снять обязательное требование носить маски на улице, но после высказываний одного человека, это впечатление развеялось", – сказал он LNK.

По данным журналистов, иное мнение на заседании мог высказать глава Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис. Он отказался давать комментарий LNK.

В фейсбуке на ситуацию отреагировал и другой эксперт - Миндаугас Станкунас.

По его словам, спора не было, эксперты согласны с тем, что можно смягчить требование в связи с ношением масок на улице. Но подробный комментарий он отказался давать.

Пока эксперты решают вопрос ношения масок на улице, социал-демократ Будбергите предлагает ввести требование надевать в помещении по две маски. Она поделилась результатом исследования, которое показывает, что в таком случае защита надежнее - 96%.

"Я думаю, люди, которые хотят защитить себя, должны следовать такому совету", – сказала депутат журналистам LNK.

В двух масках неоднократно появлялся и президент США Джо Байден. В Америке жителям официально рекомендуют носить по две маски.

Журналисты хотели получить комментарий на эту тему у министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, но в понедельник сделать это не удалось. Пресс-конференция была прервана еще до того, как журналисты успели задать вопрос.

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала лишь, что люди чаще стали нарушать порядок ношения масок на улице.

Предложения экспертов будут рассматривать на следующей неделе.