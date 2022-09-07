На следующей неделе будет принято решение по вопросу названия Русского драмтеатра Литвы

"У нас будет возможность собрать большую часть рабочей группы, в состав которой входят члены совета по культуре и искусству, а также эксперты со стороны. Работали и небольшие группы экспертов. Мы предлагали принять в этом участие и самим представителям театра, его общины, чтобы они могли высказать свое мнение и опасения. По сути на следующей неделе состоится расширенное заседание рабочей группы, после чего я смогу принять решение в связи со сменой названия", – сказал министр.
По словам Кайриса, заседание состоится 12 сентября, о решении общество информируют сразу же.
В публичном пространстве говорили о том, что театр мог бы получить название театра национальных меньшинств. Однако министр пока никакими проектами не делился и сказал, что решение примут эксперты.
"(...) министр не может в одиночку принимать решения и единолично менять названия", – сказал Кайрис. Политик акцентировал, что установки и деятельность театра сейчас не соответствуют его названию, поэтому перемены имеют смысл.
"Я думаю, название должно быть хорошим. Основная задача названия - дать театру больше возможностей в перспективе будущего", – подчеркнул министр.
Напомним, что дискуссии о названии Русского драмтеатра Литвы начались весной. Тогда режиссер Гинтарас Варнас предлагал не только поменять название, но и учредить новый театр, объединяющий все нацменьшинства.
В апреле была создана рабочая группа экспертов, Кайрис обещал решить вопрос названия в течение месяца, но дискуссии затянулись.
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