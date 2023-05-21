На скандал со срубленным дубом отреагировал президент Литвы: это плевок в лицо вильнюсцам

"В нашем любимом городе сегодня варварски был спилен здоровый зеленый столетний дуб. Это не первый такой плевок застройщиков в лицо вильнюсцам – кража у нас и наших детей. Призываю правоохрану принципиально оценить эти действия.

До сих пор я добивался и буду добиваться более жесткой правовой оценки преступлений против природы. Не будьте равнодушными – давайте оказывать сопротивление потерявшим совесть злодеям!" – написал президент в Facebook в субботу.



20 мая, в 13 ч. около "Дома Москвы", в Вильнюсе, на участке, граничащем с ул. Ринктинес, был спилен 100-летний дуб. Сейчас выясняют, кто это сделал, и было ли разрешение на это.

Ранее сообщалось, что на этом участке, где была неасфальтированная стоянка, планируются строительные работы. Там планируют строить комплекс административных зданий и гостевой дом. Автор проекта компания DO ARCHITECTS, одна из основателей которой - нынешняя супруга экс-мэра Ремигиюса Шимашюса Гилма-Теодора Гилите.

В центре стройплощадки должен был оказаться это столетний дуб, планировалось оставить столько земли, чтобы строительство не мешало росту дерева, а само дерево должно было оказаться в центральном пассаже комплекса. Второй старый дуб растет на краю выше обозначенного участка.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас убежден, что это преступление. "Это преступление, которое можно сравнить с поджогом дома или другим случаем из УК, поскольку столетний дуб высотой 20 м и диаметром почти 1 м был спилен без разрешения. Его охранял и город, и вся Литва, ir все "зеленые волны". В данном случае развивающая проект компания ЗАО Rinktinės NT его спилила, потому что он якобы мешал заработать больше денег", – сказал мэр.

Он сказал, что на прошлой неделе на заседании этот вопрос обсуждался, выслали документ, согласно которому разрешения на спиливание дуба не дадут, дуб должен быть сохранен.

"Им ясно дали понять - ищите решение, чтобы в центре двора был сохранен дуб. Это сделает ваш проект еще более привлекательным, муниципалитет ни на каких условиях не даст Видимо, они поняли, что иного пути нет, не помогли даже муниципальные выборы, вот и поступили так. Заплатим несколько тысяч штрафа, город никуда не денется и выдаст разрешение на строительство", - сказал мэр.

Мэр заверил, что вскоре обратится в Генпрокуратуру, чтобы было начато расследование в связи с нанесением ущерба природе. По словам мэра, ущерб может составить 100 000 евро.

Гилма-Теодора Гилите в фейсбуке писала, что ни у нее, ни у DO ARCHITECTS не было информации о том, что дерево планируют спилить.