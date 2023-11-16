На Шяуляйском военном аэродроме пройдут учения "Гром 2023"

Как сообщила Литовская армия , совместные учения Авиационной базы ВВС и других подразделений Литовской армии, а также ведомств и спецслужб Литовской Республики начались в 10 час. утра.

"При реализации целей учений в ходе них будут задействованы автомобили скорой помощи и вертолет, которые приземлятся на стадионе Инженерной гимназии им. С. Даукантаса около 11 час. утра по местному времени. Стадион будет охраняться полицией. Просим всех проявить понимание, сохранять спокойствие и продолжать свою деятельность", - говорится в сообщении.