На Шяуляйском военном аэродроме пройдут учения "Гром 2023"

 
ELTA
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Lietuvos karinių oro pajėgų bazė Šiauliuose
Lietuvos karinių oro pajėgų bazė Šiauliuose
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
В четверг на Шяуляйском военном аэродроме пройдут учения Литовской армии и спецслужб "Гром 2023".

Как сообщила Литовская армия, совместные учения Авиационной базы ВВС и других подразделений Литовской армии, а также ведомств и спецслужб Литовской Республики начались в 10 час. утра.

"При реализации целей учений в ходе них будут задействованы автомобили скорой помощи и вертолет, которые приземлятся на стадионе Инженерной гимназии им. С. Даукантаса около 11 час. утра по местному времени. Стадион будет охраняться полицией. Просим всех проявить понимание, сохранять спокойствие и продолжать свою деятельность", - говорится в сообщении.

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