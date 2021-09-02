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Организаторы шествия за права ЛГБТ-сообщества Kaunas Pride надеются, что в нем примет участие около тысячи человек.
Varšuvoje po metų pertraukos įvyko LGBT paradas
Varšuvoje po metų pertraukos įvyko LGBT paradas
© Scanpix

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен после встречи с организаторами шествия сказала, что не сможет в нем участвовать, поскольку в субботу в Вильнюсе должна будет принять еврокомиссара.

Один из представителей Kaunas Pride Рокас Будраускас отметил, что шествие начнется в полдень, у собора, пройдет по Алее Лайсвес до ее конца и обратно.

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Он убежден в том, что мероприятие будет проходить в безопасной обстановке, лишь выразил сожаление о том, что самоуправление своими запретами создает "небезопасное положение для горожан".

В четверг представители общины ЛГБТ+ вручили спикеру список своих требований из 14 пунктов.

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