Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен после встречи с организаторами шествия сказала, что не сможет в нем участвовать, поскольку в субботу в Вильнюсе должна будет принять еврокомиссара.

Один из представителей Kaunas Pride Рокас Будраускас отметил, что шествие начнется в полдень, у собора, пройдет по Алее Лайсвес до ее конца и обратно.

Он убежден в том, что мероприятие будет проходить в безопасной обстановке, лишь выразил сожаление о том, что самоуправление своими запретами создает "небезопасное положение для горожан".

В четверг представители общины ЛГБТ+ вручили спикеру список своих требований из 14 пунктов.