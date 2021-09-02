Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен после встречи с организаторами шествия сказала, что не сможет в нем участвовать, поскольку в субботу в Вильнюсе должна будет принять еврокомиссара.
Один из представителей Kaunas Pride Рокас Будраускас отметил, что шествие начнется в полдень, у собора, пройдет по Алее Лайсвес до ее конца и обратно.
Он убежден в том, что мероприятие будет проходить в безопасной обстановке, лишь выразил сожаление о том, что самоуправление своими запретами создает "небезопасное положение для горожан".
В четверг представители общины ЛГБТ+ вручили спикеру список своих требований из 14 пунктов.
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