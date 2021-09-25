– Увеличилось ли количество тестирующихся?
– Количество звонков увеличилось. Звонят до 20 000 раз в день. По понедельникам иногда до 27 000. В некоторых муниципалитетах свободных мест нет. ПЦР делают пациентам с симптомами. Тут проблем не так много, как с тестами на антигены.
– Наверное, немало перемен было после 13 сентября, когда люди стали тестироваться на "паспорт возможностей"? Сколько таких людей приходит? Бывают ли те, кто так и не получает документ?
– На "паспорт возможностей" горячая линия сейчас не регистрирует. Регистрирует только тех, кто не может прививаться. В остальных случаях мы регистрируем на профилактическое тестирование. В мобильных пунктах мест немного.
– Почему?
– Тестирование профилактических групп было расширено. Естественно, что эти люди "забили" мобильные пункты, особенно люди, которым надо тестироваться каждых 7-10 дней.
Не надо забывать, что сейчас стал больше симптомных случаев COVID-19. Пациентов в этой группе стало больше: симптомных и после контакта. Количество людей, нуждающихся в тестах, выросло.
– Ваш совет тем, кто должен тестироваться каждые 7-10 дней. Можно ли сразу записаться на следующий раз?
– Мы просим этого не делать, поскольку нет гарантии, что тест на антитела будет положительным, тогда нужен ПЦР. Потом люди не отменяют регистрацию – и сейчас некоторые регистрируются и не приезжают. А ведь были те, кому нужно тестироваться.
– Говорят, что в небольших муниципалитетах ситуация сложнее. Где тест придется ждать неделю? Есть ли такие места?
– С тестом на антигены проблем нет в Алитусе, Каунасе, Вильнюсе и Юрбаркасе. В других муниципалитетах придется ждать неделю и больше.
– А ПЦР, если есть симптомы?
– Все не так просто. Есть проблемы, но не такие серьезные, как с тестом на антигены.
– Если человек плохо себя чувствует, регистрируется на тест, ему назначают его через два дня, что он должен делать?
– Он должен изолироваться и ждать результата. После отрицательного ответа консультироваться с семейным врачом, изоляция прекращается. Если ответ положительный, выявляют контакты.
– Сейчас быстрые тесты на антигены купить несложно. Если человек сделал этот тест, действия те же?
– Это тест для самоконтроля, но если есть симптомы, лучше сдавать ПЦР, если тест на антигены был положительным.
– Если человек чувствует симптомы, звонит в Горячую линию, а ему назначают тест через 3 дня, должен ли он изолироваться?
– Конечно. Даже если человек не чувствует себя плохо, течение болезни может быть легким. Не надо легко относиться к головной боли, боли в горле. Форма может быть легкой, особенно у привитых.
– Если человек сдает ПЦР в частной клинике, надо ли сообщать результат семейному врачу?
– Ответ теста в частной клинике все равно попадет в e.sveikatа, врачи это увидят. В случае болезни контакт с семейным врачом обязателен.
– Что делать привитым, у которых был контакт с больными?
– Если человек был привит или болел не позже 210 дней, изолироваться ему не надо, но через 3–5 дней после контакта рекомендуется сдать ПЦР. Если люди не были привиты и не болели, надо изолироваться на 10 дней.
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