На рынке в Вейсеяй появилась земляника: оцените цены сами

В первые дни лета в социальных сетях писали, что землянику продают по цене 20 евро за 1 литр. Выяснилось, что в Дзукии цена ниже.
В группе Veisiejų turgelis на фейсбуке Раса Карсокене разместила объявление о продаже земляники, цену она не указала, но в личном сообщении написала, что продает ягоды по 15 евро за литр.
В четверг в Вейсеяй рыночный день. Земляникой пахнет уже у входа на рынок. Здесь продавцы указывают цену – 4,50 евро за стакан (год назад за стакан просили 5 евро).
На вопрос, почему земляника в этом году дешевле, торговец с улыбкой ответил: „На рынке в Друскининкай дороже – по 5. Мне дочь сказала. Однако в Вейсеяй должно быть дешевле. Приходите через неделю, будут грибы. Лето в этом году щедрое, значит и цены будут хорошие“, – сказал торговец.
По его словам, земляника не может быть очень дешевой, поскольку процесс ее сбора медленный и трудоемкий. Литр земляники на рынке в Вейсеяй тоже продают по 15 евро.
„Мне таких денег не жалко, я понимаю, сколько времени и усилий это стоило человеку, который собрал ягоды. Не надо жадничать, ведь не едим же землянику ведрами. Надо наслаждаться ягодами. Я люблю землянику, но собирать ее не могу, здоровье не позволяет“, – сказала Инга из Друскининкай, приехавшая на рынок в Вейсеяй.