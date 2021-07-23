Предполагают, что эту проблему могло бы решить более тесное сотрудничество между профтехучилищами и работодателями.
"Такой дисбаланс между спросом и предложением обусловлен низкой квалификацией безработных или профессиональным опытом, который не востребован на рынке в Литве, нехваткой знаний, неумением работать на компьютере, низкой мобильностью. Трудоустройство молодежи ограничено отсутствием необходимой квалификации и опыта", – сказала глава Службы занятости Инга Балнаносене, заметив, что выход из этой ситуации должны искать профтехучилища вместе с бизнесом.
Она считает, что работодатели должны участвовать в подготовке и совершенствовании учебных программ, тогда они получат необходимые кадры.
Президент Литовской ассоциации профессионального обучения Витаутас Зубрас сказал, что школы готовы к сотрудничеству, но не всегда знают, как к этому идти. Он считает, что нужно больше мероприятий, которые будут поощрять партнерство между бизнесом и учебными заведениями.
Зубрас сказал, что проблему можно было бы решать путем предоставления места для практики молодежи и ее трудоустройства.
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