На рынках продают первые литовские ягоды и овощи: клубника по карману не всем

Оксана Гялчене из Пакруойского района приезжает в Паневежис три раза в неделю и продает спаржу. Сезон этого овоща подходит к концу. В начале сезона спаржа стоила 10 евро за кг, сейчас 8 евро.

"В этом году урожай начали собирать очень рано, 23 апреля. Были заморозки, мы понесли ущерб. Кроме того, у нас экологическое хозяйство, мы не используем химию, отсюда и высокая цена", – сказала Гялчене.

Люди охотно покупают спаржу. Клиентам Оксана рекомендует есть спаржу сырой, добавлять в салаты, холодный борщ, есть с помидорами, добавлять в домашнюю пиццу.

Но сезон спаржи заканчивается, начинается сезон клубники. Жители ждали эту ягоду, но не всем литовская клубника по карману.

В начале сезона ягоды из теплицы стоили 12 евро за кг, сейчас - 10 евро. Вилма Самене, продающая литовскую клубнику, сказала, что в теплице особенно хорошего урожая не бывает.

Семья из Карсакишкского староства 8 лет растит клубнику на полях, в этом году впервые выращивала в теплице. Вилма продает ягоды сортов Asia и Dalhy.

По словам Вилмы, жители стали экономить, это чувствуется по продажам. В прошлом году, заметила она, покупали охотнее.

Возможно, покупатели ждут снижения цен, но какими будут цены и когда снизятся, пока неизвестно. "Посмотрите, какой прогноз на выходные. По ночам заморозки до 6 градусов. Если все замерзнет на полях, ягод не будет. К счастью, сын в прошлом году купил солому, будем дежурить ночью. Будем сидеть на поле, стоят подводы с соломой, издали пустим дым. Другого пути нет", – сказала женщина.

На прилавках есть и первые литовские огурцы, редиска, зелень.

Даля Аужелене из деревни Шяшкай (Паневежский район) продает огурцы по 3 евро за кг. По ее словам, цены на огурцы снизятся.

"Сейчас покупают меньше. Конец месяца, люди считают деньги, покупают меньше", – сказала женщина, которая выращивает огурцы в теплице.

Появился на рынке и первый весенний мед.

"Мой муж - пчеловод. Мед свежий, только вчера сняли", - сказала Даля.

Цена меда 8 евро за кг, в прошлом году была 7 евро.

Прошлогодний мед на рынке продают по 4–5 евро за кг.