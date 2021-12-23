На юге осадков будет немного, а на севере выпадет 2–4 см. Особенно много осадков ожидается у моря и в северо-западной части Жемайтии.

Усилится ветер, у моря возможны порывы до 15–18 м/с. Днем на западе будет 0–2 градуса тепла, в других районах 1-6 градусов тепла. В Вильнюсе ожидается небольшой снег. Днем усилится ветер. Температура составит 4–5 градусов мороза.

В Каунасе осадки также будут небольшими. Будет 2–3 градуса ниже нуля.

В Клайпеде ситуация будет сложнее. Будет идти снег, мокрый снег иногда переходящий в дождь. Ожидается сильный ветер. Будет до 2 градусов тепла.

В пятницу осадки прогнозируют по всей стране, у моря ожидается мокрый снег. Возможна метель. Ночью поднимется сильный северный ветер. Ночью будет 4-9, у моря около 2 градусов мороза, днем 0–4 градуса мороза, у моря 1–2 градуса тела.

В Рождественскую ночь усилится мороз, зато днем ожидается ясная погода.