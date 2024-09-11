На ремонт закрывается музей Мицкевича в Вильнюсе

Во время ремонта обновят инфраструктуру музея, обеспечат условия для экспозиции музейных ценностей, обслуживания клиентов. После закрытия музея деятельность его перенесут в другие помещения Вильнюсского университета, которому принадлежит музей.
„Мы рады, что после ремонта посетителей встретит обновленный музей. Музею больше 100 лет, за это время он стал культовым местом, где можно познакомиться с жизнью и творчеством Адама Мицкевича и историей многокультурного Вильнюса. Наша цель – создание музея, который будет не только местом встречи культуры, истории и литературы, но и будет примером межкультурного сотрудничества. Мы благодарны Польше за доверие и вклад в проект“, – сказала директор музея Моника Рамонайте.
До окончания ремонта посетители смогут участвовать в традиционных литературных средах, в экскурсиях, которые организует музей (они посвящены Мицкевичу и его окружению), Вильнюсу первой половины XIX в., его культурной и литературной жизни. Осенью в костеле Св. Иоаннов планируется открыть временную выставку, посвященную Мицкевичу.
Ремонт оплатят ВУ и Польша. Большую часть средств выделил МИД Польши при посредничестве фонда Яна Ольшевского „Помощь полякам на Востоке“.
Музей Адама Мицкевича был учрежден в 1911 году, с тех пор он работает в том же помещении на ул. Бернардину, 11. Музей основан в квартире, в которой жил Мицкевич, когда готовил к печати свою историческую поэтому „Гражина“.