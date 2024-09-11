На ремонт закрывается музей Мицкевича в Вильнюсе

„Мы рады, что после ремонта посетителей встретит обновленный музей. Музею больше 100 лет, за это время он стал культовым местом, где можно познакомиться с жизнью и творчеством Адама Мицкевича и историей многокультурного Вильнюса. Наша цель – создание музея, который будет не только местом встречи культуры, истории и литературы, но и будет примером межкультурного сотрудничества. Мы благодарны Польше за доверие и вклад в проект“, – сказала директор музея Моника Рамонайте.