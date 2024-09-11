2024.09.11 07:02

На ремонт закрывается музей Мицкевича в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Mickevičiaus muziejus
Mickevičiaus muziejus
ФОТО: Vikipedija

Музей имени Адама Мицкевича, который находится в столице на ул. Бернардину, 11, закрывается на ремонт – его планируют открыть в конце 2025 г. До окончания ремонта музей будет предлагать альтернативные виды деятельности, пишет портал madeinvilnius.lt.

Во время ремонта обновят инфраструктуру музея, обеспечат условия для экспозиции музейных ценностей, обслуживания клиентов. После закрытия музея деятельность его перенесут в другие помещения Вильнюсского университета, которому принадлежит музей.

„Мы рады, что после ремонта посетителей встретит обновленный музей. Музею больше 100 лет, за это время он стал культовым местом, где можно познакомиться с жизнью и творчеством Адама Мицкевича и историей многокультурного Вильнюса. Наша цель – создание музея, который будет не только местом встречи культуры, истории и литературы, но и будет примером межкультурного сотрудничества. Мы благодарны Польше за доверие и вклад в проект“, – сказала директор музея Моника Рамонайте.

До окончания ремонта посетители смогут участвовать в традиционных литературных средах, в экскурсиях, которые организует музей (они посвящены Мицкевичу и его окружению), Вильнюсу первой половины XIX в., его культурной и литературной жизни. Осенью в костеле Св. Иоаннов планируется открыть временную выставку, посвященную Мицкевичу.

Ремонт оплатят ВУ и Польша. Большую часть средств выделил МИД Польши при посредничестве фонда Яна Ольшевского „Помощь полякам на Востоке“.

Музей Адама Мицкевича был учрежден в 1911 году, с тех пор он работает в том же помещении на ул. Бернардину, 11. Музей основан в квартире, в которой жил Мицкевич, когда готовил к печати свою историческую поэтому „Гражина“.

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