На реконструкцию закрывается легендарный каунасский зоопарк: что ждет животных

Реконструкция обойдется в 14,6 млн. евро и будет завершена 30 апреля 2023 года. Средства на реконструкцию выделят из европейских структурных фондов.

"Как только подпишем договор с подрядчиками, организуем праздник и закроемся", – сказала Станкявиче. Возможно, зоопарк закроется с начала июля этого года.

Директор заметила, что снесут практически все постройки и вольеры, которые есть в зоопарке, на их месте построят новые, отвечающие европейским стандартам.

"Все вольеры будут увеличены, появится новое здание в котором будут джунгли, саванна, помещения для занятий, инфоцентр. Изменится все. Все снесут и построят заново. Реставрируют вольеры для львов, построенные в межвоенный период. Мы оборудуем лифт и пешеходную тропу", – рассказала директор. Сохранится здание, в котором живет белый медведь. После реконструкции в нем поселим павианов анубисов. Новые вольеры построят для зубров, медведей, волков, рысей, выдр, обезьян, гепардов и др. животных.

Зоопарк в Каунасе был открыт в 1938 году, сейчас на территории площадью 16 га живет 250 разных видов животных (около 2000 единиц).

Этот зоопарк не раз критиковали за плохие условия, в которых содержатся животные. В 2013 году Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов лишила его членства в организации и сделала кандидатом. После реконструкции, по словам Станкявиче, зоопарк станет полноправным членом этой международной организации.

Немалая часть животных из-за реконструкции будет передана в другие зоопарки и назад в Каунас не вернется.

"Ирбисы уехали в Венгрию, уехали и две антилопы гну, еще две уедут на следующей неделе. Карликовый бегемот скоро улетит в ЮАР. Птицы, жирафы останутся, для них соорудят временную постройку с вентиляцией, отоплением и освещением.

Временные вольеры построят для верблюдов и антилоп, в Каунасе останется и лев. В конце июня устроим праздник для тюлене, который уезжает в Калининград", – сказала Станкявиче.

По ее словам, о переезде животных заботится Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов.

После завершения реконструкции будет сформирована новая коллекция животных зоопарка, подготовлен план ее составления.