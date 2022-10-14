Согласно сообщению министерства, Департамент физической культуры и спорта начал финансирование проекта за счет средств Государственной инвестиционной программы. Общая стоимость проекта тогда составляла 24,8 млн. евро, а доля Каунасского городского самоуправления – 15 млн. евро. евро.

В 2018 г. из госбюджета на реконструкцию было выделено 800 тыс. евро, в 2019 г. – 2,99 млн. евро, в 2020 г. – 4,2 млн. евро.



Финансирование реконструкции Стадиона им. С. Дарюса и С. Гиренаса за счет государственных средств завершено в 2021 г. В прошлом году на проект было выделено 2,32 млн. евро.

Окончательная стоимость проекта, по данным Каунасского городского самоуправления, составляет 42 млн. евро. Разница покрыта из средств Каунасского городского самоуправления.