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В Литве начался ледоход. Эта весенняя картина захватывает дух. Жители делятся видео и фотографиями в социальной сети Facebook.
Ledas Neries upėje
Ledas Neries upėje
© DELFI / Josvydas Elinskas

Предлагаем взглянуть на фотографии этого природного явления.

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