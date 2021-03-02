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В Литве начался ледоход. Эта весенняя картина захватывает дух. Жители делятся видео и фотографиями в социальной сети Facebook.
Предлагаем взглянуть на фотографии этого природного явления.
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