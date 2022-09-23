На "референдумы" на Донбасс едет десант "наблюдателей" из Литвы: это расценивают как предательство

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Председатель Международного форума добрососедства, вопрос упразднения которого решает суд, Эрика Швенченене и член форума Эдикас Ягелавичюс сообщили, что едут наблюдать за "референдумом на Донбассе. Консерватор Паулюс Саударгас заявил, что так эти люди предают Литву, поэтому правоохрана должна требовать их ответственности.
Erika Švenčionienė Maskvoje
Erika Švenčionienė Maskvoje

О то, что она едет на Донбасс, Швенченене сообщила 22 сентября вечером.

"Судьба нам предоставила шанс побыть участниками двух миссий", – сказала она в видеозаявлении.

Ягелавичюс прибавил, что "же сидит на чемоданах" едет на "референдумы" на Донбасс.

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Напомним, что на четырех оккупированных Россией территориях Украины 23-27 сентября проводят референдумы по присоединению к РФ.

"Там, как известно, в четырех областях пройдут референдумы, мы увидим это своими глазами, убедимся, будут ли приходить люди, будут ли голосовать честно. Точно ли люди хотят стать частью той большой страны, с которой сейчас воюет Запад", – сказал Ягелавичюс.

Швенченене прибавила, что она попытается поговорить с людьми и убедиться в том, как там обстоят дела, потому что в Литве ситуация о событиях искажена.

"Хочу, чтобы Литва получила как можно более достоверную информацию", – сказала она.

По словам Ягелавичюса, после этого они как "военные журналисты" отправятся в "горячие точки".

Напомним, что страны Запада осудили эти псевдореферендумы и заявили, что не признают их результаты.

Консерватор Паулюс Саударгас сказал Delfi, что правоохрана должна искать способ привлечения этих людей к ответственности.

"Я думаю, мы точно найдем законы, которые они нарушили. Пока мы этого не сделали, политически это однозначно можно оценить как предательство родины, потому что предают все идеалы демократии", – подчеркнул депутат.

По его словам, весь западный мир поддерживает Украину и не признает такие референдумы, поэтому действие таких личностей и попытка угодить Кремлю, узаконить результаты референдумов - это предательство целей и идеалов НАТО, ЕС, Литвы.

Он считает, что правоохрана должна найти способ и наказать этих людей за такую поездку.

Напомним, что в июле Швенченене с единомышленниками уже ездила в Москву. Еще одна поездка в Москву планируется осенью. Планируется встреча Швенченене с главой МИД России Сергеем Лавровым

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