На "референдумы" на Донбасс едет десант "наблюдателей" из Литвы: это расценивают как предательство

О то, что она едет на Донбасс, Швенченене сообщила 22 сентября вечером.

"Судьба нам предоставила шанс побыть участниками двух миссий", – сказала она в видеозаявлении.

Ягелавичюс прибавил, что "же сидит на чемоданах" едет на "референдумы" на Донбасс.

Напомним, что на четырех оккупированных Россией территориях Украины 23-27 сентября проводят референдумы по присоединению к РФ.

"Там, как известно, в четырех областях пройдут референдумы, мы увидим это своими глазами, убедимся, будут ли приходить люди, будут ли голосовать честно. Точно ли люди хотят стать частью той большой страны, с которой сейчас воюет Запад", – сказал Ягелавичюс.

Швенченене прибавила, что она попытается поговорить с людьми и убедиться в том, как там обстоят дела, потому что в Литве ситуация о событиях искажена.

"Хочу, чтобы Литва получила как можно более достоверную информацию", – сказала она.

По словам Ягелавичюса, после этого они как "военные журналисты" отправятся в "горячие точки".

Напомним, что страны Запада осудили эти псевдореферендумы и заявили, что не признают их результаты.

Консерватор Паулюс Саударгас сказал Delfi, что правоохрана должна искать способ привлечения этих людей к ответственности.

"Я думаю, мы точно найдем законы, которые они нарушили. Пока мы этого не сделали, политически это однозначно можно оценить как предательство родины, потому что предают все идеалы демократии", – подчеркнул депутат.

По его словам, весь западный мир поддерживает Украину и не признает такие референдумы, поэтому действие таких личностей и попытка угодить Кремлю, узаконить результаты референдумов - это предательство целей и идеалов НАТО, ЕС, Литвы.

Он считает, что правоохрана должна найти способ и наказать этих людей за такую поездку.

Напомним, что в июле Швенченене с единомышленниками уже ездила в Москву. Еще одна поездка в Москву планируется осенью. Планируется встреча Швенченене с главой МИД России Сергеем Лавровым