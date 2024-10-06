На Ратушной площади Вильнюса царит дух Рождества: наряжена елка, лежит искусственный снег

Напомним, что в субботу Delfi связывался с представителями компании, которые задумали эту рекламу, и они рассказали о съемках, запланированных на выходные, а также о том, как площадь в кратчайшие сроки превратили в уютное праздничное место – за это организаторы благодарят Вильнюсский муниципалитет.

„На Ратушной площади снимают рекламу для одного из крупнейших французских операторов мобильной связи, которую будут показывать во Франции на протяжении всего праздничного периода. Мы благодарны Вильнюсу и муниципалитету города за предоставленную возможность. Вильнюс - один из немногих городов Европы, в которых можно осуществлять проекты подобного уровня в течение короткого времени, поэтому город пользуется популярностью среди создателей рекламы. Многие ценят качество работы литовцев и возможности“, – сказал один из организаторов.